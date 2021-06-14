Общество

В Петербурге с 17 июня ужесточат ограничения из-за распространения COVID-19

В Петербурге с 17 июня ужесточат ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление губернатора Александра Беглова.

По предписанию главного санитарного врача Петербурга с четверга с 2.00 до 6.00 временно запрещена работа ресторанов. Исключение составляет обслуживание навынос. Отменены зрелищно-развлекательные мероприятия на объектах общепита, в ресторанах и кафе закрыты детские комнаты. Также закрыты фуд-корты, кроме тех, что находятся на вокзалах, в аэропортах и на АЗС. При этом будет разрешена работа служб доставки.

В фан-зонах ЕВРО-2020 не будут предоставлять услуги общественного питания и продавать еду, исключение — напитки.

Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовали временно минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах.

Кроме того, с 17 июня наполняемость залов кинотеатров уменьшится с 75 до 50%. Максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе, не может превышать три тысячи человек.

Отменяется в Петербурге и праздник для лучших выпускников «Бал медалистов».

По последним данным, за сутки в Северной столице COVID-19 заболели 862 человека, общее число заразившихся за все время превысило 450 тысяч человек.

В субботу новые ограничительные меры из-за коронавируса ввели в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил сложной эпидемиологической обстановкой. С 15 по 19 июня объявили нерабочие дни с сохранением зарплаты. Кроме того, с 13 по 20 июня приостановили работу зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы в этот период не могут проводить развлекательные мероприятия и принимать посетителей с 23.00 до 6.00 (кроме выдачи заказов и доставки). В парках столицы нельзя использовать объекты городской инфраструктуры.