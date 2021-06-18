Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Зенча» идем на завод
Модно и практично
БОПЭТ цифры и факты
Ужин на свежем воздухе
конкурс - застройка Четырех углов
юность в сапогах
Есть к чему стремиться
чем занять ребенка летом
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 18.06.2021 10:236 В Псковской области увеличивается число заболевших коронавирусом в сутки 18.06.2021 18:000 Осужденные в Идрицкой колонии получили аттестаты о среднем образовании 18.06.2021 17:551 Экопространство появится в Пскове по инициативе «Титан-Полимера» 18.06.2021 17:210 В Псковской области 36 детей пострадали от укусов клещей за неделю 18.06.2021 17:100 Концепцию социализации лиц с ментальной инвалидностью утвердили в Псковской области 18.06.2021 17:010 Мошенники предлагают псковичам сразу получить президентскую выплату на детей
 
 
 
Самое популярное 11.06.2021 14:0013 В Пскове планируют перенос остановок «Летний сад» на Октябрьском проспекте 13.06.2021 11:205 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 16.06.2021 13:232 Псковского предпринимателя похитили ради выкупа 12.06.2021 20:261 Фотофакт: В Пскове разрушили мост через Милевку 15.06.2021 15:512 Аномальная жара ожидается в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Построить дом на садовом участке за счет маткапитала предлагают псковичам

18.06.2021 16:33|ПсковКомментариев: 0

За счет материнского капитала можно построить жилой дом на садовом участке или компенсировать затраты на ранее проведенное строительство. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области, семьи с детьми, являющиеся владельцами сертификата на маткапитал, могут направить средства на эти цели.

Для такой реализации маткапитала необходимо соблюсти несколько условий. Во-первых, за счет материнского капитала можно построить только жилое помещение, которое предназначено для постоянного проживания. Во-вторых, в обязательном порядке нужно подтвердить право собственности на землю. В-третьих, жилой дом, который строится на средства капитала, должен соответствовать требованиям, установленным для объектов индивидуального жилищного строительства, а сам участок - находиться в жилой зоне.

Построить жилой дом на садовом участке с использованием материнского капитала можно как своими силами, так и с привлечением подрядчика. Также материнский капитал можно использовать и на компенсацию проведенного ранее строительства. Право собственности на такое жилое помещение должно быть оформлено не ранее 1 января 2007 года, когда вступил в силу закон о материнском капитале.

Использовать материнский капитал по этим направлениям можно через три года после рождения или усыновления ребенка. Раньше трех лет владелец сертификата имеет право потратить средства МСК на погашение первоначального взноса и основного долга и процентов по жилищному кредиту или займу, отметили в ОПФР.

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, в том числе и на строительство (компенсацию затрат на строительство) дома на садовом участке, удобнее всего подать в электронном виде. При этом никакие дополнительные документы не требуются, так как необходимые сведения специалисты ПФР запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Если семья решила построить дом на садовом участке с привлечением кредитных средств, то заявление можно подать непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Затем банк уже направляет заявление и кредитный договор в территориальный орган ПФР для принятия решения.

«С 2007 года более 29 тысяч псковских семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Для этого было перечислено более 11,2 млрд рублей», - отметили в пресс-службе ОПФР.

Теги: #пфр #строительство #материнский капитал
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Болеете ли вы за наших на чемпионате Европы по футболу?
В опросе приняло участие 297 человек
18.06.2021, 18:080 Прививка от Covid-19, когда желания не совпадают с возможностями 18.06.2021, 18:000 Осужденные в Идрицкой колонии получили аттестаты о среднем образовании 18.06.2021, 17:551 Экопространство появится в Пскове по инициативе «Титан-Полимера» 18.06.2021, 17:520 Мастер-класс по воркауту провели для школьников в Пскове
18.06.2021, 17:400 Несколько видов работ проводят на дороге Пушкинские Горы – Локня 18.06.2021, 17:380 Группа ВТБ: льготная ипотека сохранит актуальность в большей части регионов 18.06.2021, 17:350 Великолучанин пришел в полицию с повинной после кражи 18.06.2021, 17:300 Движение автомобилей на улице Алтаева в Пскове не будет перекрываться 19 июня
18.06.2021, 17:210 В Псковской области 36 детей пострадали от укусов клещей за неделю 18.06.2021, 17:100 Концепцию социализации лиц с ментальной инвалидностью утвердили в Псковской области 18.06.2021, 17:010 Мошенники предлагают псковичам сразу получить президентскую выплату на детей 18.06.2021, 16:520 Суд дисквалифицировал руководителя СМУ-13, который не подал заявление о банкротстве
18.06.2021, 16:470 Юного островича осудили за угон «Нивы» 18.06.2021, 16:430 Почти 700 школьников Псковской области сдали ЕГЭ по биологии 18.06.2021, 16:350 Стругокрасненский суд оштрафовал петербуржца за ДТП с пострадавшим 18.06.2021, 16:330 Построить дом на садовом участке за счет маткапитала предлагают псковичам
18.06.2021, 16:330 Опочанин ударил сожительницу в грудь и отправился в колонию 18.06.2021, 16:300 Пскович создал карту распространения борщевика 18.06.2021, 16:260 В Великолукском районе сгорел автомобиль 18.06.2021, 16:240 С незаконной торговлей лекарствами в интернете борется псковская полиция
18.06.2021, 16:230 Псковичи смогут забирать чужие посылки по электронной доверенности 18.06.2021, 16:050 Руководство Великих Лук поблагодарило медиков за каждодневный подвиг 18.06.2021, 15:583 «Акценты» Донецкого: Индийский штамм, страсти по футболу и скафандр для Пересильд 18.06.2021, 15:300 Пропавшую в Великих Луках девочку нашли
18.06.2021, 15:280 РЖД предлагает псковичам летние скидки на билеты 18.06.2021, 15:250 Владимир Путин выступит на съезде «Единой России» 18.06.2021, 15:192 ПЛН-ТВ: Нужно ли ужесточить правила катания на электросамокатах? 18.06.2021, 15:180 «Навигатор в мире профессий» для детей из интернатов презентовали в Пскове
18.06.2021, 15:160 В России назвали сроки проведения голосования на выборах в Госдуму 18.06.2021, 15:121 Фотофакт: Образование с плесенью 18.06.2021, 15:090 Более трети УИКов Псковской области оснастят системой видеонаблюдения к выборам 18.06.2021, 15:070 Это старт диалога - российский политолог о встрече Путина и Байдена
18.06.2021, 15:051 Еще 50 услуг в Псковской области планируют начать предоставлять онлайн 18.06.2021, 14:561 Игорь Сопов призвал повысить квалификацию «партийных» наблюдателей  18.06.2021, 14:560 Имена победителей областного этапа олимпиады по шахматам назвали в Пскове 18.06.2021, 14:450 В Псковской области планируют подключить к интернету 80% населенных пунктов
18.06.2021, 14:330 В Пскове избирком проводит совещание с руководителями реготделений политических партий 18.06.2021, 14:290 Еще одну станцию велопроката планируют открыть в Пскове 18.06.2021, 14:200 Костюмы народов России представили в Изборске 18.06.2021, 14:140 Для создания сети велодорожек на улицах Пскова могут ввести одностороннее движение
18.06.2021, 14:080 «Собственной персоной» заместитель гендиректора ГК «Титан» Алина Рыбина. ВИДЕО 18.06.2021, 14:060 Курган Дружбы пройдет в этом году в закрытом формате 18.06.2021, 13:550 В Псковской области медики получили награды за добросовестный труд 18.06.2021, 13:495 Броня крепка, и танки ЕР быстры?
18.06.2021, 13:280 В Троицу пустят дополнительные автобусы на псковские кладбища 18.06.2021, 13:170 Роспотребнадзор отменил в Пскове градсовет с обсуждением реконструкции «Таблетки» 18.06.2021, 13:150 В Пскове облизбирком и комитет по образованию подписали соглашение 18.06.2021, 13:100 Псковскому хакеру грозит 2 года лишения свободы
18.06.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Алиной Рыбиной 18.06.2021, 12:540 В загоревшемся возле псковского ГИБДД автомобиле находились инструктор и ученик 18.06.2021, 12:470 На дороге Псков – Писковичи – Муровицы восстанавливают укрепленную часть обочин 18.06.2021, 12:430 Первые заявки поступили на конкурс проектов застройки Четырех углов в Пскове
18.06.2021, 12:360 Двухполосная велодорожка появится на новом Ольгинском мосту в Пскове 18.06.2021, 12:291 Более 6 тысяч законопроектов приняли депутаты Госдумы VII созыва 18.06.2021, 12:270 В Пскове мужчина украл из магазина - алкоголь, женщина - одежду 18.06.2021, 12:152 Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве выросла в 4 раза
18.06.2021, 12:100 Жара в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.06.2021, 12:100 Великолучанин выпал из окна многоэтажки вместе с собакой 18.06.2021, 12:020 13-летняя девочка пропала в Великих Луках 18.06.2021, 12:000 СНГБ предлагает объединить кредиты по выгодной ставке и платить меньше
18.06.2021, 11:531 Псковичка лишилась миллионов в погоне за иностранным капиталом 18.06.2021, 11:510 ŠKODA RAPID доказывает удобство путешествий по стране на автомобиле 18.06.2021, 11:480 Большинство ДТП с участием велосипедистов в Пскове происходит на созданных для них дорожках 18.06.2021, 11:320 «Собственной персоной»: О системном подходе к решению экологических проблем
18.06.2021, 11:230 Пскович поверил мошеннику и остался без денег 18.06.2021, 11:170 Псковских водителей предупредили об опасности аномально жаркой погоды 18.06.2021, 11:100 Александр Братчиков поздравил врачей городской больницы с Днем медработника 18.06.2021, 11:070 Посевную кампанию завершили в Псковской области
18.06.2021, 11:061 «Хайпожоры»: Порно через госуслуги и двойные стандарты оппозиционных блогеров 18.06.2021, 11:000 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Развитие сети велодорожек» 18.06.2021, 10:590 Работники областной больницы принимают поздравления с профессиональным праздником 18.06.2021, 10:560 Главам районов Псковской области поручили обеспечить работу с ГИС ЖКХ на должном уровне
18.06.2021, 10:530 В псковском УФСИН прокомментировали ДТП с перевозившим осужденных автобусом 18.06.2021, 10:420 Сбер перезапускает программу поддержки малого бизнеса 18.06.2021, 10:320 Возле здания ГИБДД в Пскове горит учебная автомашина. ВИДЕО 18.06.2021, 10:260 Сборная пенсионеров Псковской области примет участие в компьютерном многоборье
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.