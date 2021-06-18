Общество

Банком данных исполнительных производств псковичи воспользовались более 120 тысяч раз

На официальном интернет - сайте управления ФССП России по Псковской области функционирует сервис «Банк данных исполнительных производств». За январь — май 2021 года жители Псковской области проверили себя на долги через данный сервис свыше 122 тысяч раз, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Сервис «Банк данных исполнительных производств» позволяет гражданам и юридическим лицам получать информацию о наличии или отсутствии в отношении них возбужденных исполнительных производств, распечатать квитанцию об оплате или погасить задолженность без комиссии.

За пять месяцев 2021 года в «Банк данных исполнительных производств» на сайте УФССП России по Псковской области граждане заходили проверить себя на долги 122 857 раз.

Чтобы проверить себя на наличие задолженности необходимо:

• зайти на сайт УФССП России по Псковской области www.r60.fssp.gov.ru в раздел под названием «Сервисы», и затем в — «Банк данных исполнительных производств»;

• заполнить соответствующие поля - ввести фамилию и имя, для юридических лиц — название организации;

• нажать «Поиск»;

• ввести проверочный код с картинки;

Если задолженность имеется, то на экране появится таблица с информацией о должнике, номере и дате возбуждения исполнительного производства, предмете исполнения, наименовании отделения судебных приставов, а также о контактных данных судебного пристава-исполнителя.

Оплатить задолженность можно сразу через сервис госуслуг (на него перенаправит Вас «Банк данных исполнительных производств») или распечатать квитанцию для оплаты.