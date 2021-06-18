Общество

Губернатор поздравил всех православных христиан с Праздником Святой Троицы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех православных христиан с Праздником Святой Троицы. Поздравление размещено в воскресенье в его официальном инстаграм-аккаунте.

Фото из инстаграм-аккаунта Михаила Ведерникова

«Это один из любимых в народе праздников. По древней традиции в этот день храмы и дома украшаются зеленью и травой, привнося особое настроение и единение с природой», - написал Михаил Ведерников.

«Мира, спокойствия, добра и благополучия каждому дому и каждой семье!», - пожелал глава региона.