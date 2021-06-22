Общество

Александр Нестерук: Псковичи вправе выбрать любую из российских вакцин от COVID-19

Жители Псковской области могут прививаться любой их трех вакцин, но альтернативные «Спутнику V» вакцины не всегда есть в наличии. Об этом рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 24 июня.

«Выбор вакцины возможен, не всегда она есть в наличии», - отметил Александр Нестерук. В Псковскую область поступило около 70 тысяч вакцин «Спутником V». «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» тоже есть в регионе, но этих вакцин гораздо меньше - по несколько тысяч. Дозы распределены по районам области, где-то они уже закончились, где-то еще в наличии, уточнил главный санитарный врач региона.

«Если человек хочет выбрать, это возможно. Его пригласят в конкретный день», - добавил Александр Нестерук.