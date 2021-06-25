Общество

В Псковской области завершился водный поход, посвященный 800-летию Александра Невского

Успешно завершен водный поход от Псковского кремля до места, где произошло «Ледовое побоище». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области, которое выступило организатором.

В мероприятии приняли участие сотрудники управления, ветеран петербургского спецназа, кавалер ряда государственных наград, сотрудник Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Николай Евтух и ряд его сослуживцев – члены Союза ветеранов спецназа «Тайфун».

Мероприятие было приурочено и проведено в год 800-летия со дня рождения государственного деятеля и полководца Александра Невского, русского национального героя, хранителя православной веры и свободы народа, отметили в ведомстве.

Старт участникам водного похода был дан на рассвете 22 июня в Пскове. В этот день ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война (1941-1945), освободительная война народов СССР против нацисткой Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).

«Сложный маршрут проходил в течение трех дней через реку и озера в Псковской области и завершился в месте, максимально приближенном к сражению русской рати, возглавляемой Александром Невским, против войск Ливонского ордена на Чудском озере. Расстояние, которое участники преодолели на морских каяках, составило порядка 130 км. За это время пришлось столкнуться как с благоприятными условиями, так и с непогодой, когда штиль сменялся сильным, порывистым ветром, палящее солнце - грозовым фронтом с проливным дождем, а спокойная гладь воды - сильными волнами, которые буквально накрывали каяки», - рассказали в следственном управлении.

Это уже не первый опыт участия СУ СК РФ по Псковской области в совместных мероприятиях с Николаем Евтухом и его сослуживцами из Союза ветеранов спецназа «Тайфун». Годом ранее псковские следователи приняли участие в велопробеге, организованном ветеранами спецназа из Санкт-Петербурга на Псковщину, с остановками у мест боевой славы. Еще годом ранее Николай Евтух и сотрудник ведомства в составе разных команд покорили самую высокую вершину России и Европы - Эльбрус, где водрузили флаг Следственного комитета России.