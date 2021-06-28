Общество

В Великих Луках продолжают устранять последствия урагана

В Великих Луках продолжают устранять последствия урагана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Энергетики возобновили энергоснабжение на улицах Севастопольской, Степной, Весны, Розы Люксембург, Водной, площади Матросова, проездах Нагорном, Дежнева и Сенчинском.

Управляющие организации продолжают работы на придомовых территориях. К ним присоединяются местные жители, депутаты округов, а также общественные советники главы города Николая Козловского. Рабочие бригады МП «Зеленхоз» активно занимаются разбором и погрузкой деревьев.

На территории центра спортивной подготовки также идет активная уборка последствий непогоды. Тренера и спортсмены включились в уборку.

Сотрудники администрации города Великие Луки наводят порядок в сквере около музыкальной школы. «Несмотря на дождь, уже расчищена значительная территория. Работы по ликвидации последствий урагана продолжаются. Администрация благодарит всех, кто не остается в стороне и проявляет гражданскую активность, участвуя в уборке территории города Великие Луки», - добавили в пресс-службе.

В настоящее время все дошкольные учреждения в городе работают в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности.