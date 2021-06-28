Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы выпуска:

На минувшей неделе состоялся «парад выдвижений кандидатов»: практически все партии определились с кандидатами на выборы в Государственную думу и Псковское областное Собрание депутатов в сентябре.

На прошлой неделе в регион пришла аномальная жара. А в конце недели юг области оказался в условиях природного катаклизма. Как регион пережил погодный форс-мажор?

Темой недели стала вакцинация. Как достичь коллективного иммунитета? Активно обсуждается вопрос обязательной вакцинации. Люди, ожидаемо, разделились на ярых сторонников и противников принудительной вакцинации...

Ведущие — Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова. Высказать свое мнение по обсуждаемым темам можно, позвонив по телефону 56-73-72.