Общество

Волонтеры культуры в Самолве готовятся к юбилею Александра Невского

В деревне Самолва Гдовского района стартовала первая смена молодежного лагеря волонтеров культуры. Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Культура» и приурочено к подготовке торжеств по случаю празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В первой смене молодежного лагеря принимают участие более 10 человек. В их числе не только жители региона, но и представители Калининградской, Астраханской и Волгоградской областей. Добровольцы будут проводить информационную работу с населением Самолвы и подготавливать деревню к праздничным мероприятиям федерального уровня.

Кроме того, волонтеры примут участие в работе музея сражения «Ледовое побоище» и окажут помощь в подготовке к открытию мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной». Кроме того, участники лагеря займутся ведением социальных сетей проекта, написанием и проведением тематических экскурсий, организацией тематической выставки «Добровольцы в городе».

Первая смена лагеря волонтеров культуры продлится до 13 июля. Всего планируется проведение пяти смен, в которых в общей сложности примут участие около 80 человек. Последняя смена придется на время праздничных мероприятий, которые пройдут в деревне Самолва в сентябре в рамках празднования 800-летнего юбилея со дня рождения Александра Невского.