Общество

Новый конкурс для НКО стартовал в Псковской области

Конкурс на предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для проведения экологических акций в местах массового отдыха граждан стартовал в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по природным ресурсам и экологии.

Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат организаций на проведение экологических акций, обеспечивающих экологически благоприятные условия жизни, повышение экологической культуры населения:

на оплату услуг по вывозу и утилизации ТКО в период проведения экологических акций по договору с организацией, имеющей лицензию на деятельность по обращению с отходами;

на приобретение инвентаря (хозяйственные перчатки, мешки для сбора ТКО, средства индивидуальной защиты);

на транспортную доставку волонтеров к местам проведения экологических акций.

Места проведения акции:

1) береговая линия шириной 50 м озер Каретное и Серебряное в Гдовском районе;

2) береговая линия шириной 50 м озер Жуково и Зеркальное в Псковском районе.

К концу ноября нужно будет провести не менее пяти экологических акций.

Заявки на участие в конкурсе необходимо подать до 18.00 31 июля. Результаты конкурса разместят на сайте комитета до 6 августа. Максимальный размер субсидии – 400 тысяч рублей. Подробности здесь.