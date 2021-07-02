Новый конкурс для НКО стартовал в Псковской области

Конкурс на предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для проведения экологических акций в местах массового отдыха граждан стартовал в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по природным ресурсам и экологии.
Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат организаций на проведение экологических акций, обеспечивающих экологически благоприятные условия жизни, повышение экологической культуры населения:
Места проведения акции:
1) береговая линия шириной 50 м озер Каретное и Серебряное в Гдовском районе;
2) береговая линия шириной 50 м озер Жуково и Зеркальное в Псковском районе.
К концу ноября нужно будет провести не менее пяти экологических акций.
Заявки на участие в конкурсе необходимо подать до 18.00 31 июля. Результаты конкурса разместят на сайте комитета до 6 августа. Максимальный размер субсидии – 400 тысяч рублей. Подробности здесь.