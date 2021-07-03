Общество

Ежесуточное число новых заболевших COVID-19 в Псковской области утроилось

Динамика распространения коронавируса в Псковской области продолжает расти. За месяц ежесуточное число новых случаев утроилось. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

За сутки в Псковской области коронавирус подтвердили у 139 человек. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 40 271. Выздоровело за сутки 24 пациента, всего — 33 557. Умерло за сутки 2 человека, а за все время в регионе от болезни скончались 476 человек.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова.

«Напоминаю, что пункты вакцинации работают без выходных. Если есть сложности с записью — пишите в комментариях», - добавил Михаил Ведерников.

Всего в регионе полностью привились 63 250 человек (101 завершили вакцинацию за прошлые сутки). Первым компонентом привились 86 594 человека, за сутки — 1 018.

За прошедшие сутки в Псковской области провели 1 385 исследований на коронавирус. За все время с начала пандемии — 423 468.

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