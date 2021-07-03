Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы выпуска:

1. Избирательный марафон: продолжается выдвижение кандидатов и партийных списков;

2. Звонок из Пскова: итоги прямой линии Путина;

3. Реанимация «Деловой России»: новый руководитель регионального отделения намерен объединить псковское предпринимательское сообщество.

Ведущие — Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова. Начало программы – в 13.05.

Высказать свое мнение по обсуждаемым темам можно, позвонив по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.