Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Ключевые темы выпуска:
1. Избирательный марафон: продолжается выдвижение кандидатов и партийных списков;
2. Звонок из Пскова: итоги прямой линии Путина;
3. Реанимация «Деловой России»: новый руководитель регионального отделения намерен объединить псковское предпринимательское сообщество.
Ведущие — Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова. Начало программы – в 13.05.
Высказать свое мнение по обсуждаемым темам можно, позвонив по телефону 56-73-72.
Трансляция завершена.