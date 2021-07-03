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Общество

Высокая пожарная опасность ожидается в Псковской области 6 и 7 июля

05.07.2021 16:44|ПсковКомментариев: 0

Высокая пожарная опасность, 4 класс по региональной шкале, ожидается местами по Псковской области, преимущественно по северным районам, 6 июля, а с 7 июля — в большинстве районов региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в главном правлении МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

В ведомстве жителям региона напомнили, что в пожароопасный период в лесу запрещается:

  • разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;
  • курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горящую золу;
  • стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
  • оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал;
  • заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
  • оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
  • выжигать траву, а также стерню на полях.

«Обращаемся с просьбой ко всем жителям и гостям Псковской области быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, а именно: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье. Обращаем внимание родителей: не оставляйте без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар. Обращаем внимание всех, находящихся в это время на отдыхе, на соблюдение правил пожарной безопасности, а именно: быть осторожными при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами», - обратились к псковичам в МЧС.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера: 112 или 101.

Теги: #МЧС #пожарная безопасность #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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