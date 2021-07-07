Общество

Из торгового комплекса в Пскове эвакуировали всех посетителей. ВИДЕО

Из псковского «Акваполиса» эвакуировали около 300 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы.

Около 11.50 в торговом центре раздалась сирена пожарной сигнализации. Из здания эвакуировали всех посетителей. Включая тех, кто находился в кинотеатре.

«Приехали 3-4 пожарных расчета, на улице около трех сотен человек. Но пламени и дыма не видно, машины в спешке покидают подземную парковку», - рассказал очевидец.

Он также добавил, что пожарные машины уже начали покидать территорию торгового центра.