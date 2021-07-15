Общество

Гордума согласовала назначение Бориса Елкина на должность первого замглавы администрации Пскова

Псковская городская Дума согласовала назначение председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина на пост первого заместителя главы администрации Пскова на сессии 15 июля, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава городской администрации Александр Братчиков уточнил, что Борис Елкин будет курировать социальную сферу.

Депутат Олег Брячак («Справедливая Россия») поддержал кандидатуру: «Однозначно, с точки зрения логики, мы должны радоваться такому подарку и поддержать кандидатуру». Его коллега по гордуме Денис Иванов («Единая Россия») отметил огромный объем дорожных работ, проведенных при участии Бориса Елкина.

Александр Братчиков, отвечая на вопросы депутатов об отсутствии ранее первого заместителя, сообщил, что у него было право назначить его, но он им не воспользовался раньше и намерен сделать это сейчас.

Кандидатуру Бориса Елкина в ходе тайного голосования поддержали все присутствующие на сессии депутаты - 24.

Борис Елкин выразил благодарность депутатскому корпусу за оказанную поддержку. «Нас ждут большие дела», - отметил он.