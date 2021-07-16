Общество

В храме в Кобыльем Городище продолжаются реставрационные работы

В храме Михаила Архангела 15 века в деревне Кобылье Городище Гдовского района активно продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил помощник сенатора от Псковской области Андрея Турчака Армен Мнацаканян.

«По поручению сенатора от Псковской области Андрея Турчака объект взят мною на контроль. В ходе предыдущего выезда в мае этого года, напомню, было выявлено отставание подрядчика от графика выполнения работ. Хочу подчеркнуть, причина объективная – значительное удорожание стройматериалов в этом сезоне. Несмотря на это, за прошедшие два месяца специалисты заметно продвинулись вперед, нагоняют график. Благодарен ответственным за реставрацию лицам за то, что рабочие бережно относятся к древнему храму», - написал Армен Мнацаканян.

На этой неделе на объект прибудет комиссия из специалистов Минкульта и регионального комитета по ОКН для оценки ремонтно-реставрационных работ.

«Постоянно поддерживаю связь с руководителем профильного регионального комитета Вадимом Нэдиком, руководством компании-подрядчика и настоятелем храма, отцом Никандром. В случае, если произойдет заминка с поставкой стройматериалов или их оплатой, либо возникнет какая-то другая проблема, они имеют возможность подключить меня к решению вопроса. В рамках своих полномочий готов оказать помощь. Надеюсь, реставрация завершится в положенный срок. Храм Михаила Архангела находится в непосредственной близости от Кобыльего Городища и строящегося монумента в честь святого благоверного князя Александра Невского и создает с ними единый комплекс историко-культурных и туристических объектов», - сообщил Армен Мнацаканян.

Реставрация древней церкви и благоустройство территории вокруг нее входят в план мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Большой комплекс мероприятий реализуется совместно с органами государственной власти, в том числе министерством культуры РФ, Ростуризмом, министерством обороны, администрацией Псковской области, Псковской епархией, Российским военно-историческим обществом и другими. Деятельное участие в решении различных вопросов принимает сенатор Андрей Турчак.