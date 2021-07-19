Общество

Псковскую область в финале конкурса «Лидеры России» представят восемь участников

Восемь человек из Псковской области получили приглашение на финал конкурса «Лидеры России 2021»: по одному участнику в треках «Бизнес и промышленность» и «Культура», шесть - в сфере государственного управления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, всего в очных мероприятиях конкурса управленцев примут участие 3 987 человек.

Конкурсантам предстоит пройти оценку управленческих компетенций.

«Участники, прошедшие дистанционный отбор, продолжат борьбу за победу в финалах. В первый день они пройдут повторное компьютерное тестирование, после этого будут выполнять управленческие задания, посетят образовательные семинары и лекции.

В этом году на конкурс "Лидеры России 2021" поступило 180 953 заявки из всех 85 регионов России и 150 стран мира. К участию в дистанционном этапе прошли допуск 72 561 участник. Во второй блок дистанционного этапа прошли 12 499 человек. Заочные испытания завершили 3 987 участников, они допущены до контрольного тестирования», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

В этом сезоне конкурс «Лидеры России» разделен на 8 профильных треков. Помимо направлений «Наука» и «Здравоохранение», стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», «Студенты» и «Международный».

Среди участников, успешно прошедших все испытания, более 40% имеют опыт предпринимательской деятельности, а 29% – опыт работы в органах государственной власти и местного самоуправления. Около трети участников, которые допущены до тестирования, являются руководителями высшего звена (34%), чуть меньше (31%) – руководители среднего звена, еще 17% – линейное руководство, добавили организаторы.

Что касается уровня образования конкурсантов, 96% всех допущенных до тестирования имеют высшее образование, причем 46% окончили специалитет и магистратуру. Чуть больше четверти (26%) имеют два и более высших образований, 11% являются кандидатами наук, 7% окончили бакалавриат, 4% имеют высшее образование и получили степень MBA, 1% участников являются докторами наук. Средний возраст конкурсантов составил 36 лет.

За три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 300 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников — главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса ЛидерыРоссии.рф.