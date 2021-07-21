Общество

Вера Баданина: Вирус АЧС безопасен для человека, а свинка 100% не выживет

Вирус африканской чумы свиней безопасен для человека. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

Она пояснила, что хоть мясо зараженных особей и безвредно для человека, надо понимать, что заболевшее животное, в случае, если его решили не уничтожать, все равно погибнет. «Свинка 100% не выживет, у нее нет такого иммунитета, как у кабана, они все равно все упадут», - сказала Вера Баданина.

Председатель регионального комитета по ветеринарии призвала жителей региона не употреблять мясо зараженных животных в пищу. По ее словам, это может способствовать распространению заболевания среди скота. Единственной приемлемой альтернативой является переработка мяса в консервы. «Если только переработать в тушенку, никаких замороженных полуфабрикатов», - подчеркнула эксперт.