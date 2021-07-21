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Общество

Развитие территории в границах стадиона «Электрон» обсудили в Пскове

21.07.2021 16:53|ПсковКомментариев: 0

Вопросы развития территории в границах улиц Юбилейной, Кузбасской Дивизии и реки Великой в Пскове обсудили на публичных слушаниях в зале заседаний Псковской городской Думы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ. 

Публичные слушания прошли под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова. В мероприятии также приняли участие глава Пскова Елена Полонская, заместитель главы администрации города Валентина Зубова, депутат Псковской городской Думы Федор Постнов, начальник отдела территориального планирования и градостроительного зонирования управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова Николай Виноградов, представители общественности.

В перспективе развития данных территорий намечается строительство автомобильной дороги (улицы Кузбасской Дивизии), размещение музея (исторического парка «Россия — моя история»), организация автостоянки для медицинских организаций и вертолетной площадки для санитарной авиации у перинатального центра, размещение автобусных остановок. Кроме того, планируется возведение школы на 530 мест, установка спортивных объектов и сооружений с прилегающей парковой зоной, размещение и реконструкция объектов капитального строительства промышленного и делового назначения. Данную территорию комплексно благоустроят.

«Необходимость внесения изменений возникла в связи с тем, что данным проектом администрацией Пскова планируется выделить пятно застройки под строительство образовательного учреждения на 500 мест. Возведение школы на данной территории поможет разгрузить образовательные учреждения города, избавиться от второй смены. Район активно застраивается, появляются новые многоквартирные дома. В этих домах живут преимущественно молодые семьи и в перспективе дети, которые проживают в данном микрорайоне, будут ходить в новую школу. Вместе с жителями прилегающих домов акцентировали внимание администрации города на том, чтобы при строительстве второй очереди улицы Кузбасской Дивизии были учтены все мнения заинтересованных граждан», - подчеркнула глава Пскова Елена Полонская.

В ходе встречи высказывались предложения по оборудованию регулируемых пешеходных переходов, установке светофоров, остановочных комплексов.

«Нагрузка на данную территорию возрастет, так как микрорайон станет местом притяжения всех горожан. Поэтому необходимо выделить место под строительство большой парковки», - сказала глава муниципалитета.

Для того, чтобы учесть все нюансы заблаговременно, мнения жителей микрорайона запишут в протокол и направят в адрес главы администрации Пскова.

Заседание прошло в ограниченном режиме, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Со всеми документами любой желающий может ознакомиться в управлении градостроительной деятельности по адресу: Яна Фабрициуса, 2А, а также на сайте pskovgorod.ru («Власть» - «Глава города» - «Нормативные правовые акты»).

Теги: #псков #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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