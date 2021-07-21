Общество

Многодетные семьи Псковской области могут попробовать выиграть 2,2 млн рублей

Прием заявок на конкурс «Многодетная семья года» стартовал в Псковской области. Критерии его проведения рассмотрели в ходе первого заседания Совета по делам многодетных семей под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Конкурс проводят среди многодетных семей, воспитывающих пять и более кровных, несовершеннолетних детей. Его участниками могут быть активные семьи, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются общественно-полезной и благотворительной деятельностью, имеют достижения в профессиональной деятельности или успешное семейное дело, а также создают благоприятные условия для гармоничного развития, многостороннего воспитания каждого ребенка и приобщения детей к спорту, культуре и творчеству.

Итоги конкурса подведут члены регионального Совета по делам многодетных семей. Победителей определят в двух номинациях: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья». Каждой из них предоставят сертификат на единовременную выплату в размере 2,2 млн рублей на приобретение жилого помещения. Эта мера поддержки может быть расширена средствами федерального и регионального материнских капиталов.

Для участия в конкурсе многодетным семьям необходимо до 1 августа представить заявку и материалы в комитет по социальной защите Псковской области лично, на адрес электронной почты: op.vasilyeva@social.pskov.ru или по адресу: город Псков, улица Некрасова, 23. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 29-99-95 (доп. 158).

Напомним, конкурс будут проводить ежегодно.