Общество

Катера, которые будут перевозить пассажиров на Талабские острова, получили названия

Два муниципальных катера, которые будут осуществлять пассажирское водное сообщение с межселенной территорией Залитских (Талабских) островов в акватории Псковского озера, получили названия «Ян Залит» и «Иван Белов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

В течение нескольких месяцев все желающие имели возможность предложить свои варианты названий. Затем проводили предварительный рейтинговый отбор и открытое интернет-голосование, которое завершилось 7 июля. По результатам конкурсная комиссия определила победителей конкурса.

Заседание конкурсной комиссии по определению названий для катеров состоялось в администрации Псковского района. Протокол итогового заседания конкурсной комиссии разместили на официальном сайте Псковского района в разделе «Документы».