Общество

Псковская Лента Новостей запускает новый проект ПЛН-ТВ «Истфакт»

Псковская Лента Новостей запускает новый проект ПЛН-ТВ «Истфакт». Это цикл коротких историко-познавательных видеопрограмм, в основе которых нетривиальные факты, интересные версии событий, мифы и легенды города Пскова и Псковской области.

В первом выпуске «Истфакта» рассказ о том, откуда на фасаде псковского Дворца бракосочетаний появилась змея и как это связано с дворянским родом Лавриновских.

Уважаемые читатели, если вы знаете познавательную легенду или интересный исторический факт о своем родном крае, который может стать сюжетом следующего выпуска программы «Истфакт», присылайте историю в редакцию ПЛН по адресу электронной почты: redaktor@pln-pskov.ru или в сообщения группы ПЛН в соцсети «ВКонтакте» с пометкой «Истфакт».