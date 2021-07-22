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Общество

ПСБ совместно с ЦСКА и Mastercard запускает новую карту болельщика с программой лояльности

22.07.2021 12:29|ПсковКомментариев: 0

ПСБ совместно с ПФК ЦСКА и платежной системой Mastercard запускает «Карту болельщика ПФК ЦСКА», которая дает возможность получать уникальные призы, а также скидку 10% на товары в официальных магазинах клуба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

За расчеты «Картой болельщика ПФК ЦСКА» клиентам будут начисляться бонусные баллы – «БитКони». Больше всего бонусов - 7% от суммы покупки - можно получить, расплачиваясь картой в официальных магазинах ПФК ЦСКА (включая интернет-магазин и билетный сайт клуба), в кассах и фуд-кортах ВЭБ Арены, 5% от суммы покупки держатель карты получит в торговых точках категорий «кафе, рестораны», «спортивные товары» и «развлечения». За оплату товаров других категорий начисляется 1% баллами от суммы покупок.

Накопленные «БитКони» клиент сможет обменять на уникальные призы из каталога лояльности ПФК ЦСКА: игровую футболку с автографами футболистов, карточку с подписью любимого игрока или мяч с автографами всей команды. Помимо этого, владелец карты получит возможность стать участником специальных мероприятий, организованных клубом. По желанию держатель «Карты болельщика ПФК ЦСКА» сможет обменять накопленные «БитКони» на рубли из расчета 1 балл = 0,5 рубля. 

Контролировать баланс бонусного счета держатели карты смогут в мобильном приложении, в интернет-банке ПСБ, а также в личном кабинете на сайте ПФК ЦСКА или мобильном приложении ПФК ЦСКА.

Участникам премиальной программы ПСБ Orange Premium Club по карте болельщика предоставляются дополнительные привилегии: персональное обслуживание, консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы аэропортов, страхование при выезде за рубеж.

При покупках на сумму от 5 тысяч рублей обслуживание карты бесплатно, при меньшей сумме комиссия составит 99 рублей в месяц. Для участников программы Orange Premium Club обслуживание карты предоставляется бесплатно.

Оформить «Карту болельщика ПФК ЦСКА» можно на сайте банка, в отделении, мобильном приложении или интернет-банке, а также через колл-центр. Участники программы Orange Premium Club могут заказать ее через сайт банка, колл-центр или обратиться к персональному менеджеру. Получить готовую карту можно в любом отделении банка, через персонального менеджера или заказать курьерскую доставку.

«ПФК ЦСКА – один из самых титулованных футбольных клубов России с многомиллионной армией фанатов, и мы как официальный банк клуба рады предложить им яркую, удобную и выгодную карту, которая станет не только платежным инструментом на каждый день, но и подарит болельщикам еще больше впечатлений от своего спортивного увлечения», – отмечает директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.

«Среди наших клиентов большое число футбольных болельщиков, поэтому в партнерстве с ПФК ЦСКА и Masterсard мы предлагаем для них новый удобный и эффективный платежный инструмент. Карта открывает двери в мир уникального опыта и впечатлений, связанных с футболом, которые не доступны даже за деньги. При этом повышенное начисление баллов за покупки позволяют быстрее накопить необходимые бонусы. Специальные кампании от банка и клуба для держателей карт разнообразят жизнь наших клиентов увлекательными мероприятиями, в том числе и между футбольными сезонами», -  говорит руководитель дирекции розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

«Во всем мире Mastercard поддерживает болельщиков и ценит их вклад в успех спортивных команд. Мы запускаем карту для всех, кто любит ПФК ЦСКА и хочет быть ближе к своему клубу. “Карта болельщика ПФК ЦСКА” – это удобный платежный инструмент для выгодных покупок, который дарит поклонникам футбола бесценные эмоции и впечатления», – комментирует директор по маркетингу и коммуникациям Mastercard в России Светлана Волошенко.

«Банковская карта болельщика ПФК ЦСКА – это качественный и хорошо зарекомендовавший себя продукт, которым успешно пользуются многие поклонники клуба. Реализация данного продукта совместно с таким сильным и надежным партнером как ПСБ, позволит нам и дальше развивать это направление работы с болельщиками», - говорит коммерческий директор ПФК ЦСКА Андрей Зарубьян.

Подробные условия по выпуску и обслуживанию карты - https://www.psbank.ru/Personal/DebetCards/cska, кешбэка и других условий -https://www.psbank.ru/-/media/PSB-1_2/Presonal/DebetCards/cska/tarify_cska.pdf.
Правила программы лояльности для болельщиков ПФК ЦСКА - https://www.psbank.ru/-/media/PSB-1_2/Presonal/DebetCards/cska/programma_cska.pdf.

Теги: #ПСБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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