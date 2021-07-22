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Общество

Концессионер рассказал о будущем псковских бань

22.07.2021 16:51|ПсковКомментариев: 2

ООО «Бюро развития территорий» (Москва), выступившее с инициативой заключения концессионного соглашения «о реконструкции в городе Пскове объектов социального обслуживания граждан в отношении зданий бань», находящихся в муниципальной собственности, рассказало Псковской Ленте Новостей о будущем псковских бань на улицах Советской, Боровой и Конной.

«В связи с необходимостью обновления и модернизации социальных объектов городской среды, нами было подано предложение за счет собственных средств модернизировать бани города Пскова, находящиеся в муниципальной собственности. Ни для кого не секрет, что бани находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, отсутствует исполнение норм пожарной безопасности, являются убыточными, согласно официальной отчетности убыток за 2020 год составил 6 млн рублей, - отметили в компании. - Модернизацию планируется осуществить путем заключения концессионного соглашения между администрацией города Пскова, как собственником, и нашей компанией, как инвестором, согласно действующему законодательству. Если попытаться коротко объяснить суть концессии, то она сводится к тому, что инвестор, в рамках определенных условий берет на себя обязательства по модернизации государственных объектов за свой счет с последующей их эксплуатацией. То есть, в рамках концессионного соглашения по баням нам передаются в эксплуатацию бани, мы берем на себя обязательства отремонтировать их и, соответственно, вести деятельность по предоставлению банных услуг. Опасения о том, что мы якобы закроем бани, не соответствуют действительности, так как мы обязаны вести деятельность по предоставлению банных услуг по условиям соглашения, в противном случае администрация города Пскова, как собственник, изымает у нас банный комплекс и соглашение будет расторгнуто».

Также концессионер объяснил ситуацию с возможным повышением цен. «В рамках соглашения мы берем на себя обязательства по предоставлению банных услуг для льготных категорией граждан по льготной цене (на сегодня 10 рублей за билет), и это не ставится под сомнение, мы сохраняем льготные условия по помывке. По ценовой политике для нельготной категории граждан: мы понимаем реальную платежеспособность населения и сопоставляем ее с качеством оказываемой услуги. Иначе, в чем смысл заламывать цены, если проходимость упадет? Мы должны понимать, что, если в рамках концессионного соглашения мы провели модернизацию бань (замена инженерных коммуникаций, ремонт зданий, косметический ремонт лестничных маршей, входных групп, холлов, моечных помещений, ремонт парилок, устройство кабин в раздевалках, ремонт санузлов и моечных мест, устройство душевых кабин), то, конечно, посещение бани будет стоить не 110 рублей, а, к примеру, 250-350 рублей. Но не какие-то заоблачные 600 рублей. Плюс в рамках модернизации мы планируем иметь возможность предоставлять гражданам разные виды услуг - посещение бань будет возможно по стандартному варианту, по улучшенному пути - с использованием номеров высшего разряда, какие-то индивидуальные услуги (на усмотрение посетителя). Также мы понимаем, что многие граждане Пскова посещают бани элементарно, чтобы помыться, так как в их домах отсутствует водопровод - с этой целью в банях будет организована возможность помывки по низким ценам. Но в любом случае бани Пскова несут социальную нагрузку, в связи с чем при предоставлении услуг мы будем ориентироваться на базовые потребности граждан Пскова по разумным ценам».

Кроме того, в ООО «Бюро развития территорий» подчеркнули, что при подписании концессии и передачи инвестору имущества сами бани, согласно закону, находятся в собственности города. «Инвестор как заблагорассудится ими не может распоряжаться, только строго в рамках деятельности по соглашению», - сказали в компании.

Также там объяснили, почему уставной капитал составляет 10 тысяч рублей, а работающим числится один человек: «Данная компания была образована в 2006 году, деятельности не вела. Когда появилась необходимость реализации данного проекта, то, учитывая, что компания давно существует, было принято решение ее использовать как проектную компанию для реализации проекта. Уставной капитал в 10 тысяч рублей при регистрации - это стандартное решение при регистрации многих компаний. Также мы рассчитываем, что при конструктивной позиции текущего руководства бань удастся совместно реализовать данный проект. При подписании соглашения эксплуатация бань будет осуществляться тем же персоналом, который будет переведен в нашу компанию. Мы работаем во многих областях, в том числе по предоставлению финансовых услуг, и берем на себя обязательства по инвестированию в модернизацию бань».

«Мы понимаем всеобщие опасения граждан Пскова в связи с передачей бань в концессию. Концессия сама по себе вещь новая. Но мы еще раз хотим отметить, что при реализации соглашения мы берем на себя определенные инвестиционные обязательства, обязательства по осуществлению деятельности бань, исполнение которых будет контролироваться со стороны администрации Пскова. Этот проект для нас носит в целом социальный характер, так как предоставление банных услуг само по себе не является сверхприбыльной деятельностью. Нам, действительно, хочется осуществить красивый для города проект, отремонтировать банный комплекс Псков, чтобы гражданам было приятно его посещать. В любом случае верно говорят, что инициатива наказуема, но мы бы хотели попросить граждан Псков поддержать нас в реализации данного проекта», - резюмировали в компании.

 

Теги: #псков #бани
Источник: Псковская Лента Новостей
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