Общество

Александр Братчиков поздравил псковичей с Днем города

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил жителей областного центра с Днем города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Нам посчастливилось жить в замечательном древнем городе, который в этом году отмечает 1118-летие со дня первого упоминания в летописи и 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мы по праву гордимся героическим прошлым Пскова, его славной историей, добрыми традициями и современными достижениями. Разные поколения горожан строили и создавали его облик и прославляли имя. Город хранит память о своих знаменитых и выдающихся жителях. Каждый из нас сегодня своим трудом, стремлениями и стараниями, своим отношением, словами и поступками определяет, каким он будет в настоящем и каким достанется детям и внукам в будущем!» - отметил он.

Слова благодарности и уважения Александр Братчиков адресовал ветеранам. «Уважаемые ветераны Пскова! Примите слова глубокого уважения и благодарности! Низкий вам поклон!» - продолжил он.

Глава городской администрации призвал псковичей любить свой город и беречь его традиции. «Пусть летопись Пскова наполняется лишь самыми славными и добрыми страницами! - сказал сити-менеджер. - Желаю нашему любимому городу дальнейшего процветания, а всем его жителям – крепкого здоровья, добра, успехов во всех делах и начинаниях, счастья и благополучия».