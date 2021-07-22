Александр Братчиков поздравил псковичей с Днем города

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил жителей областного центра с Днем города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Слова благодарности и уважения Александр Братчиков адресовал ветеранам. «Уважаемые ветераны Пскова! Примите слова глубокого уважения и благодарности! Низкий вам поклон!» - продолжил он.
Глава городской администрации призвал псковичей любить свой город и беречь его традиции. «Пусть летопись Пскова наполняется лишь самыми славными и добрыми страницами! - сказал сити-менеджер. - Желаю нашему любимому городу дальнейшего процветания, а всем его жителям – крепкого здоровья, добра, успехов во всех делах и начинаниях, счастья и благополучия».