Общество

Как праздновали День города псковичи последние 20 лет

День города Пскова не состоится в привычном формате уже во второй раз подряд, причина - напряженная эпидобстановка. «МК в Пскове» решил вспомнить, как раньше проходил праздник, посвященный дню первого упоминания Пскова в летописях, а также годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, и как изменились народные гуляния за два десятка лет.

К примеру, в 2005 году отменили полюбившееся многим псковичам и гостям города традиционное военно-театрализованное действие «Переправа». Это шоу было посвящено подвигу советских воинов, которые во время освобождения города от немецко-фашистских захватчиков прямо атаковали врага с форсированием реки. Действо ежегодно проходило очень близко к Мирожскому монастырю. Шумное представление негативно влияло на состояние уникальных фресок памятника, который годами позднее внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

День города Пскова. 2007 год

Продолжение читайте в материале «МК в Пскове» под названием «Горы мусора и звезды из столицы: как праздновали Дни города Пскова последние 20 лет».