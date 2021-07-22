С Днем ВМФ поздравил офицеров, матросов и ветеранов Александр Котов

С Днем Военно-морского флота РФ поздравил жителей Псковской области, офицеров, матросов и ветеранов морской службы, председатель регионального парламента Александр Котов.

«25 июля отмечается День Военно-морского флота России. Флотские традиции нашей страны насчитывают много веков, и мы, псковичи, по праву гордимся тем, что наши земляки вписали в историю российского флота свои легендарные страницы. В списке прославленных имен – строитель первого российского корабля, дипломат и государственный деятель Афанасий Ордин-Нащокин, исследователи Арктики братья Харитон и Дмитрий Лаптевы, первооткрыватель бухты, на берегах которой основан город Севастополь, Федот Клокачев, адмиралы Иван Голенищев-Кутузов и Фердинанд Врангель. Сегодня традиции своих великих предшественников продолжают наши современники, выбравшие героическую профессию военного моряка», - сказал Александр Котов.