Общество

В МЧС дали советы псковичам по безопасной рыбалке с лодки

Правила безопасности во время рыбалки с лодки напомнили жителям Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, главным условием безопасности является осторожность - рыболов должен придерживаться ряда правил, ведь вдалеке от берега любая авария может быть очень опасна для жизни.

Перед выездом на водоем следует проверить состояние лодки, весел и уключин. «Если лодка надувная, проверьте, нет ли утечки воздуха через клапаны. Для этого достаточно смочить водой вентили. Не загромождайте днище лодки около своего сиденья: снасти и необходимые принадлежности аккуратно разложите вдоль бортов. В надувной лодке ничего нельзя класть на ноги, они всегда должны быть свободными! Не перегружайте лодку. Следите, чтобы в ней не накапливалась вода. Не держите лодку боком к сильному ветру и волне, не подъезжайте близко к сливу перед порогами», - предостерегли в ведомстве.

Категорически запрещается пересекать курс крупным судам и катерам. «Не располагайтесь с удочками на пути движения водного транспорта, - продолжили в управлении МЧС. - Якорь опускайте с носа или кормы. Якоря, опущенные с бортов, потом трудно вынимать - можно перевернуть лодку. Не привязывайте якорного каната к уключине (уху) резиновой лодки. Для этого существует специальный леер. При подъеме якоря не становитесь на скамейку и не упирайтесь ногой в борт лодки. Бывает, что в случае внезапного отцепа якоря или обрыва веревки рыболов теряет равновесие и летит через противоположный борт в воду. Если от нормальных усилий якорь не поднимается со дна, отплывите от него вверх по течению на всю длину якорного каната и, быстро выбирая канат руками, рывком освободите якорь от зацепа».

При ловле стоя нужно располагаться в середине лодки, расставив ноги для большей устойчивости. В надувной лодке вставать в полный рост категорически запрещается, добавили в ведомстве.

«Если случилось несчастье - лодка перевернулась,- не забирайтесь на нее, это бессмысленно, так как в этом положении любая лодка неустойчива. Не теряя самообладания, нужно ухватиться за лодку и, работая ногами, вывести ее на мель. При внезапном прорыве (проколе) одного из баллонов надувной лодки можно избежать попадания в воду, если удастся тут же заткнуть дыру каким-нибудь подручным средством или загнуть пострадавший баллон на здоровый, и после этого подгрести к берегу», - дали рекомендации псковичам.

Обязательно с собой нужно взять заряженный мобильный телефон и в случае любой опасной ситуации звонить по номеру экстренной службы 01 или 112.