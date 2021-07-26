Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы выпуска:

1. Завершилось выдвижение кандидатов на парламентские выборы: ждет ли Псковскую область реальная конкурентная борьба за место в ПОСД и мандат депутата Госдумы?

2. Праздничная неделя: кинофестиваль «Западные ворота» и День города.

3. Публичные слушания по планировке территорий в границах улиц Юбилейная, Кузбасской Дивизии и реки Великой: как видят развитие данной территории городские власти и жители Пскова?

Ведущие — Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.

Высказать свое мнение по обсуждаемым темам можно, позвонив по телефону 56-73-72. Как обычно, на YouTube-канале ПЛН-ТВ и в группе Псковской Ленты Новостей в социальной сети «ВКонтакте» можно будет посмотреть видеотрансляцию из студии.