Общество

Стартовала выездная оценка заявок конкурса «Лучшее поселение Псковской области»

Выездная оценка заявок в рамках регионального конкурса «Лучшее поселение Псковской области» началась в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Специалисты познакомятся с достижениями каждого населенного пункта в социально-экономическом развитии и благоустройстве территорий.

Всего на участие в конкурсе подали заявки представители 33 поселений: 10 городских поселений (из них одно участвует в двух номинациях), 23 сельских поселения (из них 10 — до 1,7 тысячи жителей, 13 — от 1,7 тысячи жителей). Лучшие из них определятся по трем номинациям: «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение», «Территория культуры».

На поощрение победителей конкурса в областном бюджете предусмотрели 10,5 млн рублей. Грант для победителей среди городских поселений составляет 1 млн рублей, для занявших второе место — 500 тысяч рублей. Среди сельских поселений победитель в номинации получит грант в размере 700 тысяч рублей, обладатели второго места — 300 тысяч рублей.

Целью конкурса является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по улучшению социально-экономического развития поселений, отметили в пресс-службе администрации региона.