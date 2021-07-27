Общество

Усадьбу Строгановых в Волышово планируют передать инвестору

Четыре объекта усадьбы Строгановых в деревне Волышово Порховского района планируют передать в пользование инвестору. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Фото: Татьяна Никитина

«В настоящее время в Территориальное управление Росимущества по Новгородской и Псковской области подана заявка инвестора для включения объектов ансамбля усадьбы Строганова XVII - XIX веков с парком в селе Волышово в план приватизации на 2021 год. По результатам взаимодействия предварительно одобрена концепция развития усадьбы по направлению "Коневодство" и предполагаемая передача четырех объектов усадьбы в пользование инвестора», - говорится в сообщении.

Волышово - имение Васильчиковых и Строгановых в одноименной деревне Порховского района Псковской области. Усадебный дом был спроектирован в 60-х годах XIX века архитектором М. А. Макаровым для его зятя графа А. С. Строганова. Сначала он был деревянным, затем был перестроен в камне петербургским архитектором К. К. Шмидтом. Усадьба имеет большой парк, храм, три конных завода, манеж и другие постройки.