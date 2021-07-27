Общество

Аллею в честь 300-летия прокуратуры предлагают заложить на берегу реки Великой в Пскове

Аллею в честь 300-летия прокуратуры России предлагают заложить на берегу реки Великой вдоль улицы Никольской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 27 июля, провел заседание оргкомитета по подготовке мероприятий в честь 300-летия российской прокуратуры. Глава региона проконтролировал исполнение поручений, данных ранее.

В мероприятии приняли участие прокурор Псковской области Иван Грибов, руководители профильных управлений администрации области, региональных комитетов, а также администрации Пскова.

В частности, глава региона обсудил со специалистами варианты благоустройства сквера за зданием областной прокуратуры. Участники мероприятия также доложили о планах по обустройству общественной территории на берегу реки Великой вдоль улицы Никольской. Перед подготовкой концепции благоустройства и подачи заявки на финансирование там предлагают заложить аллею.

Также на совещании речь зашла об организации кругового движения на перекрестке улиц Кузнецкой, К. Маркса и Плехановский посад. Как отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, данный вопрос в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение городской комиссии по безопасности дорожного движения. До момента строительных работ здесь будет организована вертикальная разметка, установлены дорожные знаки в рамках утвержденной концепции.

Руководитель комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова доложила о подготовке спортивных мероприятий. Так, согласованы даты проведения соревнований по мини-футболу, волейболу, шахматам. Все они пройдут в начале сентября. Согласованы и проекты наград для данных мероприятий.

Также на заседании оргкомитета озвучили предложения по дополнению состава организационного комитета, созданию оргкомитетов на муниципальных уровнях.

В завершение глава региона сформулировал ряд поручений в части активизации работы органов исполнительной власти по наполнению итогового плана мероприятий, а также проработки проектов и мероприятий по благоустройству обозначенных территорий.