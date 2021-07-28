Общество

Сбер поддержал развитие розничной сети ювелирного бренда SOKOLOV

Ювелирный бренд SOKOLOV вдвое увеличил свою розничную сеть при участии Сбера - в начале года банк открыл компании кредитную линию на сумму 3 млрд рублей. Финансирование Сбера помогло компании SOKOLOV за 5 месяцев удвоить розничную сеть, нарастив количество флагманских монобрендовых магазинов до 160. За этот год SOKOLOV увеличил свои торговые площади до 12 тысяч м2 и теперь представлен в 66 городах страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

«Ювелирный бренд SOKOLOV — давний партнер Сбера, с которым мы сотрудничаем по многим направлениям: предоставляем классическое банковское кредитование, предлагаем услуги эквайринга, обслуживаем зарплатный проект, компания является участником нашей бонусной программы СберСпасибо. Мы рады, что благодаря финансированию Сбера бренду удалось добиться таких впечатляющих результатов по расширению сети магазинов», - рассказал старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов. Он также отметил, что SOKOLOV и пандемийные ограничения перенес лучше, чем ювелирная отрасль в целом, что свидетельствует об эффективном менеджменте и грамотной стратегии компании - критериях, которые особенно важны при работе банка с партнерами.

«Сегодня SOKOLOV — самая быстро растущая ювелирная компания в России. Следуя стратегии развития омниканальной дистрибуции, наряду с партнерским и онлайн-каналами мы активно развиваем собственную представленность во всех крупных российских городах, - рассказал управляющий партнер SOKOLOV Артем Соколов. - Наличие своей сети монобрендовых магазинов критически важно для роста знания и доверия к бренду и, как следствие, наращивания объемов продаж и доли рынка. Наша задача сделать доступными по всей стране не только сами ювелирные украшения, но и единые стандарты сервисного обслуживания. Для нас как для бренда-производителя важно, чтобы покупатель из любой точки страны мог обращаться к нам напрямую не только онлайн, но и в реальном мире для решения всех своих связанных с покупкой вопросов».