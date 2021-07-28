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О влиянии беспорядка в доме на эмоциональное состояние рассказал психолог

Постоянный беспорядок в квартире может вызывать у человека чувство тревоги, снижение самооценки, а также усталость и рассеивание внимания, рассказала РИА Недвижимость член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина.

Очень часто беспорядок в доме связан со стрессами, неудачами в личной жизни и недовольством своей жизнью. Он приводит к тревоге и беспомощности, а также к заниженной самооценке и чувству вины. «Такие расстройства могут появиться, когда у человека есть внутренняя установка, каким он должен быть, чтобы считать себя хорошим, правильным человеком, а также чтобы получать уважение и любовь окружающих. Эти принципы могут выражаться, в таких идеях, как "у хорошей хозяйки кухня всегда блестит" или "нельзя жить в таком свинарнике"», - отметила Двоскина.

Когда эти правила противоречат тому, что человек наблюдает в своей жизни, — это может вызывать у него вину и стыд за себя, мысли о том, что он не справляется, поскольку у него не получается поддерживать нужный порядок. «Все это сказывается и на самооценке: собственные способности оцениваются как низкие, а также появляются мысли о никчемности, что может привести к продолжительной депрессии», - констатировала психолог.

По ее словам, в таких ситуациях необходимо обратиться к психологу или психотерапевту, поскольку при попытке решить проблему без привлечения специалиста можно только усугубить ситуацию.

Двоскина посоветовала превратить постоянно повторяемые действия по уборке дома в рутину, не требующую особого внимания и концентрации на поисках. «Это позволит вам минимизировать энергозатраты, и сохранить силы и время», - сказала она.

Она также рекомендовала справляться с беспорядком путем «малых дел». Например, в понедельник собрать книги из разных мест на одну полку, во вторник – навести порядок в шкафу для одежды и так далее.