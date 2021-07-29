Общество

Убийство ужа обсуждают в соцсетях островичи

Фотографии крупного мертвого ужа выложили в группе «Подслушано в Острове» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора публикации, убитая змея лежит на дороге около пляжа.

Фото здесь и далее: группа «Подслушано в Острове» в соцсети «ВКонтакте»

«Раздавлен, что ли? Зачем? Это же уж! Жутковат, но все равно красавец! Они же столько пользы приносят», - написала в комментариях подписчица сообщества.

Убийство неядовитой змеи не одобрили и другие жители Острова. Некоторые даже отметили, что не переносят этих пресмыкающихся.