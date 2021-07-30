Общество

В России с 2023 года начнут использовать трудовые книжки нового образца

С 1 января 2023 года в России начнут использоваться трудовые книжки нового образца. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что можно будет без ограничений пользоваться и прежними документами. Это относится и к бланкам, вкладышам старого образца, которые хранятся у работодателей. Ранее Минтруд изменил форму бланка трудовой книжки и обновил инструкции по ее ведению и хранению. Например, убрали некоторые устаревшие положения, регламентирующие способы заполнения бланков, пишет «Лента.ру».

Определять порядок изготовления новых трудовых книжек будет Минфин. Он также займется решением вопросов, связанных с обеспечением работодателей документами нового образца. С прошлого года россияне могут выбрать между бумажной и электронной трудовыми книжками.

Ранее в Минтруде рассказали, как не потерять трудовой стаж людям, перешедшим на электронные трудовые книжки. Россияне могут обратиться в любое отделение Пенсионного фонда с бумажной трудовой и заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности, указанных в книжке до 1 января 2020 года. Заявление можно подать только лично, дистанционно такая услуга не указывается.