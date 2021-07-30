Общество

Полиция нашла пропавшего в 2019 году псковича

Полиция установила местонахождение пропавшего в 2019 году Алексея Никандрова 1975 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Как сообщалось ранее, в октябре 2019 года Александр Никандров пропал без вести. И с тех пор велся розыск этого горожанина. По поступившей информации, вчера, 29 июля, стражи порядка обнаружили его на территории Пскова. Мужчина жив и здоров.

Полиция выражает благодарность представителям СМИ и всем неравнодушным гражданам, оказавшим органам внутренних дел содействие в розыске Алексея Никандрова.