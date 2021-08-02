Общество

Останки убитого ребенка нашли в Псковской области

Недалеко от деревни Борки Невельского района сотрудники Следственного управления СК РФ по Псковской области и 90-го отдельного специального поискового батальона начали работы по эксгумации тел из мест массовых захоронений. Ранее здесь была развернута деятельность поисковых отрядов из Псковской и Новгородской областей, в ходе которых и было зафиксировано место обнаружения останков. Следственные мероприятия организованы и проводятся в рамках всероссийского проекта «Без срока давности», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Уже подняты разрозненные человеческие останки. По предварительным данным проведенной экспертизы установлено, что они принадлежат 8 людям, в том числе ребенку. «По характеру имеющихся повреждений некоторых останков можно предположить, что эти люди погибли в результате пулевых ранений», - уточнили в ведомстве.

Предположительно, здесь могут находиться останки нескольких сотен человек, которых убили фашисты во время оккупации района в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, поисковые работы в рамках проекта «Без срока давности» в Псковской области в 2020 году проводились в районе деревень Глоты, Моглино и Андрохново. По итогам операции эксгумированы останки около 190 человек.