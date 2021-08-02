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Общество

Около 450 диких кабанов добыто в Псковской области с начала лета

02.08.2021 18:29|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 2 августа, провел рабочую встречу с руководителем аппарата администрации Псковской области Сергеем Дмитриевым и председателем регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктором Мусатовым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, стороны обсудили предварительные итоги работы по исполнению поручения главы региона о регулировании численности популяции дикого кабана в связи с эпизоотической обстановкой по африканской чуме свиней (АЧС).

Виктор Мусатов проинформировал, что во все охотничьи хозяйства региона направлены показатели, на которые они должны выходить, чтобы обеспечить выполнение установленных нормативов по количеству особей дикого кабана на территориях своих угодий.

За летний период на территории Псковской области добыто около 450 кабанов из запланированных 1,7 тыс особей. При этом председатель комитета обратил внимание, что положительная динамика в проводимых мероприятиях появилась после совещания главы региона - 75% от указанного числа кабана добыто за последние полторы недели. Есть охотхозяйства, в которых мероприятия по регулированию численности кабана проведены более чем на 50%, добавил Виктор Мусатов.

Глава региона поручил руководству профильного комитета не снижать контроля за деятельностью охотпользователей по регулированию численности популяции дикого кабана, обращать особое внимание на то, насколько в охотхозяйствах ответственно подходят к этому приоритетному направлению работы.

Напомним, в рамках действия эпизоотической обстановки АЧС на территории Псковской области предпринят целый комплекс мер по контролю и предотвращению распространения заболеваемости в дикой природе. Одно из ключевых направлений — регулирование численности особей путем их добычи. В настоящее время разрешена охота на кабана с подхода, а также с использованием тепловизоров и других специализированных устройств.

Источник: Псковская Лента Новостей
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