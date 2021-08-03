Общество

Жители Великих Лук сообщили об отстранении от работы непривитых воспитателей детсада

Непривитых воспитателей детского сада №3 (корпус 2) в Великих Луках отстранили от работы, сообщили местные жители в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«На весь сад осталась пара воспитателей, группы объединены! Когда пришла ребенка забирать, в группе творился хаос, духота, потому что не должно находиться такое количество детей в одном помещении, воспитатель в растерянности!» - поделилась великолучанка. По ее словам, воспитатель посоветовал не приводить детей в детский сад.

«Это как так? То есть по закону вы можете отстранить непривитых воспитателей, но в то же время вы не обеспечиваете должный уход за нашими детьми! Верните наших воспитателей!» - потребовала местная жительница.

«Завтра (3 августа — ред.), сказали, детей в сад лучше не приводить. Кто будет с детьми, никто не знает. И что? Брать детей на работу?» - задалась вопросом другая женщина.

Ответ дал комитета по труду и занятости Псковской области: «Согласно разъяснениям Федеральной службы по труду и занятости и Главного государственного санитарного врача по Псковской области, отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации должно быть оформлено с момента окончания срока прививки вторым компонентом (20 августа) в случае, если работником в указанную дату не предоставлены сертификат о вакцинации или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к такой вакцинации. Если в организации вакцинировались 60% сотрудников, решение об отстранении от работы сотрудника, отказавшегося от вакцинации принимает руководитель организации».