Общество

Непривитых от коронавируса сторожей псковского лицея №21 отстранили от работы

Всех непривитых сторожей социально-экономического лицея № 21 имени Героя России С. В. Самойлова в Пскове отстранили от работы. Об этом сообщается на сайте губернатора Псковской области.

Фото: kids60.ru

Ситуацию в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировала начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. «О данном факте управлению образования стало известно с сайта губернатора Псковской области. Руководитель образовательной организации не обращался к нам ни за консультацией, ни за советом, как поступить в данной ситуации, а руководствовался имеющимися документами: постановлением главного государственного санитарного врача Псковской области, где четко прописаны даты вакцинации (первой вакциной - до 30 июля, вторым компонентом — до 20 августа), а также указом губернатора о вакцинации сотрудников системы образования», - отметила она.

Анна Кузыченко подчеркнула, что отстранять от работы людей, у которых нет медотвода, необходимо исключительно после 20 августа. «Потому что есть конкретные сроки вакцинации. И если прописано, что второй компонент возможно получить до 20 августа, то мы можем предположить, что у сотрудника есть показания к вакцинированию однокомпонентной вакциной. И он может вакцинироваться 17, 18, 19 августа, в любой из этих дней, накануне завершения обязательного периода вакцинации. И тогда он выполнит и постановление главного санитарного врача, и указ губернатора Псковской области», - сказала начальник управления образования.

«Мы сейчас проведем консультационную поддержку руководства образовательной организации. Думаю, что ситуация будет несколько изменена. Мы, безусловно, стремимся к тому, чтобы был выработан коллективный иммунитет. Те, кто должен в силу состояния здоровья, в силу особенностей работы вакцинироваться, считаю, что эти сотрудники будут вакцинированы. Но перегибов допускать тоже не будем», - заверила она.

Анна Кузыченко рассказала, что вакцинация сотрудников системы образования города не вызывает обеспокоенности. «В целом, по всем 92 учреждениям мы на сегодняшний день уже демонстрируем 63% охвата вакцинацией. Много учреждений, которые на сегодняшний день демонстрируют уже 90% охвата вакцинацией», - сообщила она и добавила, что есть сотрудники, которые в настоящее время находятся в отпуске или за пределами региона, но по возвращении они сделают прививки от коронавируса.

Кроме того, есть переболевшие коронавирусом педагоги, для которых еще не наступило время вакцинации, поскольку не прошло полгода. «Они получают официальные документы о медотводе, потому что у них был диагноз "ковид", и 6 месяцев не прошло», - заметила Анна Кузыченко.

«Благодаря организованной вакцинации, разъяснительной работе, помощи городской поликлиники, ее главного врача Галины Ивановны Неваленной псковские педагоги и сотрудники образовательных организаций показывают достаточно неплохие результаты по подготовке к новому учебному году с этой позиции», - резюмировала Анна Кузыченко.