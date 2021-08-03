Общество

Транспортная полиция приглашает псковичей на службу

Псковский линейный отдел МВД России на транспорте приглашает на службу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Требования к кандидатам:

граждане Российской Федерации;

в возрасте до 35 лет;

предпочтительно прошедшие службу в Вооруженных Силах РФ;

имеющих среднее полное (общее) образование.

Кандидатам предлагают занять следующие должности:

командир отделения патрульно-постовой службы полиции ЛОП на станции Дно;

полицейский отделения патрульно-постовой службы полиции ЛОП на станции Дно;

полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Псковского ЛО МВД России на транспорте (2 вакансии).

Сотрудникам предоставляется денежное довольствие от 24 000 рублей, сменный график, оформление в соответствии с Федеральным законом «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», полное государственное обеспечение, отпуск от 40 календарных дней. Кроме того, есть возможность бесплатного очного и заочного обучения в учебных заведениях МВД России.

Основными задачами Псковского линейного отдела являются организация и непосредственное обеспечение общественной безопасности и правопорядка на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений и административных правонарушений.

По всем вопросам поступления на службу обращаться по адресу: 180004, Псков, улица Бастионная, 12-«А», телефон /факс (8112) 75-77-02, электронная почта: lovd-lovd@mail.ru