Общество

Директора пыталовского предприятия привлекли к ответственности за самоуправство

Директора муниципального предприятия в Пыталовском районе привлекли к административной ответственности за самоуправство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Обвиняемый без соблюдения конкурсных процедур сдал в аренду коммерческой организации два нежилых помещения в здании, являющемся муниципальной собственностью. При этом площадь указанных помещений превышала установленную законом для сдачи в аренду без проведения торгов.

Постановлением мирового судьи судебного участка №17 Пыталовского района директора предприятия признали виновным. С учетом отсутствия причинения указанными действиями существенного вреда и наличия смягчающих обстоятельств ему назначили наказание в виде предупреждения.