Общество

Ограничение выезда за границу побудило двух жителей Псковской области отдать долги

Ограничение выезда за границу побудило двух жителей районов Псковской области расплатиться с долгами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления УФССП.

Так, в отделении судебных приставов Порховского района было возбуждено сводное исполнительное производство о взыскании с местного жителя 408 тыс. рублей. Такую сумму он задолжал по неоплаченным налоговым платежам. Приставы отделения по Стругокрасненскому и Плюсскому районам возбудили исполнительное производство о взыскании с жителя Плюссы 190 тыс. рублей. Эти деньги он должен был выплатить за нанесенный материальный ущерб.

«В добровольном порядке оплата от данных граждан не поступала.Для побуждения жителей районов к оплате своих долгов судебными приставами-исполнителями были применены меры принудительного характера. Самой действенной для них оказалась мера в виде временного ограничения на право выезда за пределы Российской Федерации. После данной меры оба гражданина выразили готовность оплатить все суммы своих задолженностей в полном объеме. В настоящее время денежные суммы полностью оплачены. Ограничения на выезд отменены», - рассказали в УФССП.