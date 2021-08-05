Общество

Хорошая полиграфия: основа успешного ресторанного бизнеса

Успех бизнеса измеряется количеством довольных клиентов и прибылью, которую получает его владелец, а вот факторов, которые этот успех обеспечивают, много в каждой конкретной сфере. Есть свои особенные критерии продуманной бизнес-стратегии и в ресторанной сфере.

Возьмем, к примеру, меню. Этот элемент взаимодействия с целевой аудиторией, а иногда и заметный предмет интерьера, является важнейшей частью любого кафе, бара, ресторана. Именно его в числе первых видят гости, и именно он становится базой для первого впечатления – хорошего или не очень.

Ресторанная полиграфия бывает разной. Достаточно посмотреть каталоги фирм, которые занимаются изготовлением рекламной, сувенирной и промо продукции, чтобы понять – каждому заведению нужны свой формат и стиль. Отсюда и такой выбор продукции.

Но чем же полиграфия для ресторанного бизнеса отличаются между собой? Почему суши-бару стоит обратить внимание на один формат, а ресторану с высокой кухней – на другой?

Сразу отметим, что мы говорим о визуальной, а не информативной составляющей. Разумеется, в меню может быть разный набор блюд, количество позиций, стоимость и уникальные фото из кухни. Поговорим о различиях форматов. Подробнее о каждом из них вы можете узнать на сайте сети копицентров OQ.

Различные форматы

Стандартное меню – это формат книжки, с одним или несколькими цветными разворотами. Для печати используется специальный картон, который опционально дополнительно покрывается защитными слоями для лучшей износостойкости. Речь о ламинации, которая еще добавляет глянцевости.

Переплет на основе пластиковой или металлической пружиной – возможное дополнение изделия, если оно содержит более одного разворота. В случае с меню-брошюрами переплет может быть сделан на скобе.

Такие меню мы встречаем чаще всего в любых заведениях общепита, независимо от их маркетинговой стратегии, специализации и конкретных блюд кухни.

Премиум формат меню – это та же книжка, но уже в обложки, с переплетом. Например, с кожаной декоративной отделкой обложки, с тиснением, гравировками. Такой формат подходит ресторанам, нацеленным на определенный уровень обслуживания. Предполагается, что такое меню печатается на хорошей плотной бумаге.

Для баров и кафе подходит другой тип меню – это подложки. Меню данного типа может быть как многоразовым, так и одноразовым. Второй вариант встречается чаще, и он дополнительно служит индивидуальной салфеткой-скатертью для гостя.

Источник: сеть копицентров OQ