Общество

В псковском молодежном лагере пройдут «Умные недели»

Цикл лекций «Дни экономики» российского общества «Знание» в рамках проекта «Умные недели» пройдет в молодежном лагере «Самолва» в Псковской области 7 и 8 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Эксперты в области бизнеса расскажут о работе и реализации проектов на российском рынке: научат, как составить бизнес-план проекта, создать свой онлайн-курс, продвинуть свой проект или идею, рассчитать эффективность капиталовложений. Отдельный практикум будет посвящен современным рискам и особенностям рыночной ситуации.

Лекции для воспитанников лагеря прочитают экономист, руководитель планово-экономического управления Московского нефтеперерабатывающего завода Алиса Калуженина; эксперт Росмолодежи, ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член Научно-экспертного совета при комитете Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, руководитель образовательной программы «Школы молодого законодателя» при СФ РФ Андрей Худолеев; руководитель департамента по реализации образовательной деятельности АНО «Цифровой регион», руководитель проекта «Электронный университет правительства Рязанской области» Олеся Липина.

«Умные недели» проходят во всех регионах России: известные эксперты, ученые, успешные предприниматели и деятели искусства проводят встречи со студентами, посвященные истории, науке, современным технологиям, архитектуре, искусству, спорту, лидерству, тайм-менеджменту, информационной безопасности, предпринимательству и другим темам. Состоялось уже несколько сотен лекций, а до конца 2021 года «Умные недели» пройдут по всей стране.

Программа мероприятия будет размещена в региональной группе Российского общества «Знание» в социальной сети «ВКонтакте».

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — общество «Знание России»). В 2016 году общество было преобразовано в общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному Собранию президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.