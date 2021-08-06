В Пскове доизбрали членов Общественной палаты региона

Заседание Общественной палаты Псковской области прошло в пятницу, 6 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Общественной палате, участники заседания утвердили регламент организации в новой редакции.
Также из четырех кандидатов в состав Общественной палаты избрали двух новых членов этого коллегиального органа. Это представитель Великолукской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Елена Ковалева и представитель местной общественной спортивной организации «Федерация велосипедного спорта города Пскова» Анастасия Иванова.