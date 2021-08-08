Общество

Ученые оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19

Пока нет оснований вводить массовую вакцинацию детей от коронавируса, заявил глава научного центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщает РБК.

«Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого сейчас нет никаких оснований. Дети в целом болеют принципиально легче», — сказал он.

Однако нужно иметь инструмент для защиты детей от COVID-19, поскольку новые варианты коронавируса могут оказаться опасными для них, добавил Максютов.

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В июне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила позицию и разрешила прививать детей от коронавируса. В ней отметили, что дети и подростки обычно легче переносят COVID-19, чем взрослые. «Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке», — рекомендовала ВОЗ.

В России пока нет зарегистрированной вакцины против коронавируса для детей и подростков, но в Москве проходят клинические испытания препарата. Ими занимается Центр имени Гамалеи, который разработал вакцину от коронавируса «Спутник V». Участниками исследования могут стать подростки от 12 до 17 лет. Они получат тот же препарат, но в меньшей дозировке.