Общество

Опочецкую семью назвали одной из лучших в России

Жители Опочки, Алексей и Светлана Евсеевы, вошли в число победителей всероссийского конкурса «Семья года-2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Победу многодетным родителям из Опочецкого района присудили в номинации «Сельская семья». Евсеевы воспитывают троих детей, развивают собственное подсобное хозяйство, а также активно участвуют в общественной жизни района.

Отметим, всего в региональных и муниципальных этапах всероссийского конкурса в этом году приняли участие более 3 тысяч семей. В оргкомитет конкурса из 85 субъектов России поступило 366 представлений на семьи, которые стали победителями региональных этапов.

Семьи из Псковской области являются постоянными участниками и победителями всероссийского этапа конкурса. Так, в прошлом году лучшей в номинации «Семья — хранитель традиций» стала семья Абабковых из Пскова.

Организаторами конкурса выступают Минтруд России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.