Общество

Студенты-спасатели из Пскова участвуют во всероссийском форуме

Студенты Псковского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей приняли участие в работе молодежного образовательного форума «Территория смыслов-2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Смена всероссийского форума проходит в подмосковном Солнечногорске с 6 по 12 августа. Она получила название «Служение Отечеству». Комплекс мероприятий направлен на укрепление патриотического актива и выстраивание долгосрочной траектории взаимодействия.

Спасательное ведомство представляет около 30 молодых сотрудников со всей России и работников региональных спасательных служб. В течение недели молодые специалисты силовых структур обмениваются опытом и инициативами, в том числе по межведомственному взаимодействию. Организаторы подготовили командно-деловые игры, программы личностного развития, мастер-классы.

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян приветствовал участников всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». В рамках панельной дискуссии «Диалог на равных» он рассказал о деятельности ведомства и ответил на актуальные вопросы участников. Темами для обсуждения стала организация молодежной политики в МЧС России, воспитание молодых кадров, взаимодействие с другими силовыми структурами и организации совместных учений.

Напомним, форум «Территория смыслов» проводят с 2015 года. Это крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает порядка 6000 молодых профессионалов со всей России из самых разных отраслей деятельности. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи, а также АНО «Россия - страна возможностей». Образовательным партнером является Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».